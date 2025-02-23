Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk... - Son Dakika
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