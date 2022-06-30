Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

30.06.2022 19:03

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde gerçekleştirilen oturuma katılmak için geldiği IFEMA Fuar merkezinde ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
18:11 CHP Elazığ İl Başkanı Duran: Nehre akan bir siyanür var
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 20:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement