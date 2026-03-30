Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava

30.03.2026 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Kuşadası mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise aynı sözler gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

TCK 299 KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılık, Özel’in Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde sarf ettiği ifadeleri Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında, yani “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda resmi soruşturma süreci başlatıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dava sürecini duyurdu. Aydın, Özel’in 29 Mart 2026 tarihinde Kuşadası’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’nı hedef alan ifadeler kullandığını belirterek, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını açıkladı. Aydın ayrıca, söz konusu ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ? 

Özgür Özel, Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmış, “Kazanmış bir Başbakan, bir Cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın!” sözleriyle dikkat çekmişti.

