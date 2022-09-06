Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuştu. Burada yaptığı açıklamalarda Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin konuşan Erdoğan, "Avrupa ektiğini biçiyor" dedi.

ZİYARETİN ANA GÜNDEMİNİ BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ KRİZE ÇÖZÜM ÇABALARI OLUŞTURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te 1 yılı aşkın süren siyasi krize çözüm çabaları oluşturacaktır. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimizi vurgulayacağım. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz. İkinci durağımız olan Belgrad'a geçeceğiz. Sırbistan'la karşılıklı olarak mevcut işbirliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. İkili ilişkilerimizi Sayın Vucic ile tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım.

"BALKANLARIN İSTİKRARINI DESTEKLEYEN POLİTİKA İZLİYORUZ"

Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Balkanların istikrarını destekleyen politika izliyoruz. Ziyaretim vesilesiyle cami ve İslam kültür merkezinin açılışını da yapacağız. Balkan turunun hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

"AVRUPA KIŞI CİDDİ SIKINTIYLA GEÇİRECEK"

Yunanistan kendine çeki düzen verme durumuna geçti. Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek. Bizim böyle bir sıkıntımız yok."

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