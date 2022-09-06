Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok

06.09.2022 10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz hattını kapatmasına dair yaptığı açıklamada, "Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek. Bizim böyle bir sıkıntımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuştu. Burada yaptığı açıklamalarda Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin konuşan Erdoğan, "Avrupa ektiğini biçiyor" dedi.

ZİYARETİN ANA GÜNDEMİNİ BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ KRİZE ÇÖZÜM ÇABALARI OLUŞTURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te 1 yılı aşkın süren siyasi krize çözüm çabaları oluşturacaktır. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimizi vurgulayacağım. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz. İkinci durağımız olan Belgrad'a geçeceğiz. Sırbistan'la karşılıklı olarak mevcut işbirliğimizi her alanda geliştirme iradesine sahibiz. İkili ilişkilerimizi Sayın Vucic ile tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım.

"BALKANLARIN İSTİKRARINI DESTEKLEYEN POLİTİKA İZLİYORUZ"

Hırvatistan son yıllarda firmalarımızın ilgisinin arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Balkanların istikrarını destekleyen politika izliyoruz. Ziyaretim vesilesiyle cami ve İslam kültür merkezinin açılışını da yapacağız. Balkan turunun hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

"AVRUPA KIŞI CİDDİ SIKINTIYLA GEÇİRECEK"

Yunanistan kendine çeki düzen verme durumuna geçti. Avrupa ektiğini biçiyor. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek. Bizim böyle bir sıkıntımız yok."

Ayrıntılar geliyor…

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Ümit Kesti'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 10:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın doğalgaz politikasını yorumladı: Avrupa ektiğini biçiyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement