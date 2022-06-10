Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol haritalarında yer alan 9 stratejik hedefi, 5 stratejik amacı, 31 politika ve eylemi, 5 kritik projeyi titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Hizmete açtığımız bu teknoloji üssü gibi yatırımlar, yol haritamızın hayata geçmesinde bize önemli destek sağlıyor. Bu gayretlerimizin karşılığını aldıkça ülkemizin adım adım hedeflerine nasıl ulaştığına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılış programına katıldı.

"Derin teknoloji üssü" adı verilen binanın ülkenin araştırma, geliştirme, yenilik ekosistemine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, bu teknoloji üssünü milli teknoloji hamlesi vizyonunun bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi özgün araştırma faaliyetleri konusunda da gerçek kapasitesini kullanmaya adım adım yaklaştığını vurgulayarak, açılışı yapılacak, tamamı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışan kuluçka merkezlerine ayrılan merkezin üretilen bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkeye güç katacağını kaydetti.

Derin teknoloji üssünde yer alan altyapıların bir kısmının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesela bunlardan biri biyoyakıttan gıda takviyesine, hayan yeminden gübreye kadar pek çok alanda uygulama imkanı olan, ülkemizin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltacak çalışmalardır. Ülkemizin iklim değişikliği ve çevrenin korunmasıyla sıfır atık hedefine de destek verecek doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik çalışmalar bu birimde yürütülecektir. Desteklenen bir diğer çalışma da sağlık sektörüne yönelik ilaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik araştırma geliştirme destek laboratuvarları projesidir. Bu çalışmaların gerçekleştirileceği yaşam bilimleri merkezimiz, sahip olduğumuz altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla ülkemizin yüz akı teknoloji markalarından biri olacaktır. Hem ülkemizde hem dünyada sağlık sektörünün hızla gelişmeye devam etmesi, bu tür çalışmaları daha da önemli hale getirmektedir."

"Derin teknoloji üssü çok farklı çalışmaya ev sahipliği yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayisi kadar kritik öneme sahip olduğunun hep birlikte görüldüğüne dikkati çekerek, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak hem cari açığı azaltmak hem de bu tür ürünlerin ihracatını geliştirmek istediklerini söyledi.

Bu merkezden hizmet alacak KOBİ'lerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların desteğiyle kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet edebilecek seviyeye çıkacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, derin teknoloji üssünün ayrıca kömürden doğal gaz üretimi, deprem acil müdahale sistemi ve deprem güvenliği, genetik araştırmalar, nano malzeme, robotik araştırmalar gibi pek çok farklı çalışmaya da ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Erdoğan, sağlık ürünleri ve teknolojilerini ülkede geliştirmeye yönelik yol haritasını kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirerek, "Yol haritamızda yer alan 9 stratejik hedefi, 5 stratejik amacı, 31 politika ve eylemi, 5 kritik projeyi titizlikle takip ediyoruz. Hizmete açtığımız bu teknoloji üssü gibi yatırımlar, yol haritamızın hayata geçmesinde bize önemli destek sağlıyor. İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını aldıkça ülkemizin adım adım hedeflerine nasıl ulaştığına hep birlikte şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

"20 yıldır sağlık altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ve ardından başlayan Rusya- Ukrayna savaşının tüm insanlığa çok önemli mesajlar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Güçlü bir sağlık altyapısına sahip olmayan ülkeler ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olurlarsa olsunlar ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmışlardır. Bilgi ve teknoloji, üretimle, insan kaynağıyla ve altyapıyla desteklemeden salgın gibi yaygın sağlık krizleriyle baş etmenin mümkün olmadığını hep beraber gördük, yaşadık. Türkiye, son 20 yıldır her alan gibi sağlık altyapısına yaptığı yatırımlar sayesinde bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır. Şehir hastanelerimize dudak bükenlerin, yapılan yatırımları israf yaftasıyla yerden yere vuranların salgın başladığında her ne kadar açıkça ifade etmeseler de sahip olduğumuz bu imkanlara şükrettiklerine inanıyorum."

(Sürecek)