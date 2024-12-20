Erdoğan: Trump Pragmatik Bir Siyasetçi

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız." - ANKARA