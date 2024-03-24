Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro projelerini hızlandıracağını açıkladı

Erdoğan: İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki mevcut metroların tamamının kendilerine ait olduğunu söyledi ve İstanbul'un temel sorununun vizyon ve beceri eksikliği olduğunu ifade etti.