Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro projelerini hızlandıracağını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro projelerini hızlandıracağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki metro projelerini hızlandıracaklarını açıkladı. Erdoğan, projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması için kendisi, kabine ve Murat Bey'in birlikte çalışacaklarını belirtti.

24.03.2024 15:42  Güncelleme: 15:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki metro projelerini şahsım, kabine Murat Bey ve ekibi hep beraber hızlandıracağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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