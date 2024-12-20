Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim durumuna müsaademiz yoktur. Sayın Özel ve CHP yönetimi bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Şehirlere hizmet için çalışan herkese destek olmak görevimiz. Önlem alınca birileri istismara başladı. Terör; özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır." - MARDİN