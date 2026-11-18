Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söylentilere, dedikodulara, trol hesaplarının ne dediğine, yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa belediye yağmacılarına, türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez" - Son Dakika