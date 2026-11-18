Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söylentilere, dedikodulara, trol hesaplarının ne dediğine, yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa belediye yağmacılarına, türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söylentilere, dedikodulara, trol hesaplarının ne dediğine, yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa belediye yağmacılarına, türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söylentilere, dedikodulara, trol hesaplarının ne dediğine, yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa belediye yağmacılarına, türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, bize laf söyleyemez"
Kaynak: AA