Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar... - Son Dakika
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