Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

24.11.2021 11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına kesin bir dille karşı çıkarken, AK Parti teşkilatlarına da birtakım uyarılarda bulundu. Kendilerine oy veren çekirdek kitlenin dağıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize oy vermiş insanlara ulaşacağız, bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman ilerleyerek vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Muhalefet erken seçim çağrılarını her fırsata yenilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı.

"BİZE OY VEREN ÇEKİRDEĞİ SAĞLAMA ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metnindeki en dikkat çeken detaylardan biri de 2023 seçimleri için teşkilatlara yaptığı uyarıydı. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş ve "çekirdek seçmen" olarak lanse edilen kitlenin sağlama alınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bize oy vermiş insanlara ulaşacağız, bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman ilerleyerek vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM OLMAYACAK"

Muhalefetin her fırsatta dile getirip çağrı yaptığı erken seçim iddialarına net bir şekilde yanıt veren Erdoğan, "Bunlar ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz" dedi.

TEŞKİLATLARA SEÇİM TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde de AK Parti teşkilatına "2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi - Son Dakika


Son Dakika

Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor 11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan 11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı! 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! 10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:52 Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga!
11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!
11:38 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum
11:35 Doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı
11:31 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
11:30 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı! Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!         
11:56
Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga! Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında şiddetli kavga!         
11:52
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler         
11:30
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement