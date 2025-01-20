Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la ilk dönemindeki dostluğumuzun devamı bizim için çok çok önemli. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile anlaşmaların imza töreni sonrası açılamalarda bulundu.