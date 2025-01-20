Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'la ilk dönemindeki dostluğumuzun devamı bizim için çok çok önemli. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile anlaşmaların imza töreni sonrası açılamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Trump'la ilk dönemindeki dostluğumuzun devamı bizim için çok çok önemli. Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı... - Son Dakika
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