Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Yüzyılı'nın yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Türkiye'nin mevcut darbe anayasasından kurtulma vakti gelmiştir"
-"Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir"
-"2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız"
-" Hakim, savcı noter olacak kişilerin meslek ve niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz"
-"Diğer uygulama ise hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur"
-"3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. 1 yılı adalet akademisinde, diğer 2 yılı deneyimli hakim ve savcıların yanında olmak üzere hakim ve savcılarımız çok daha deneyimli olarak yetişecek"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?