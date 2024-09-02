Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Vizyonunu Açıkladı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Yüzyılı'nın yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Türkiye'nin mevcut darbe anayasasından kurtulma vakti gelmiştir"

-"Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir"

-"2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız"

-" Hakim, savcı noter olacak kişilerin meslek ve niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz"

-"Diğer uygulama ise hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur"

-"3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. 1 yılı adalet akademisinde, diğer 2 yılı deneyimli hakim ve savcıların yanında olmak üzere hakim ve savcılarımız çok daha deneyimli olarak yetişecek"