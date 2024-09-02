Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Vizyonunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yargı sisteminin hukukun üstünlüğüne dayanan, güven veren ve öngörülebilir bir yapı olacağını belirtti. Erdoğan, mevcut darbe anayasasından kurtulmanın zamanı geldiğini vurgulayarak, 2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu belgesini paylaşacaklarını ifade etti. Ayrıca, hakim ve savcıların meslek niteliklerinin artırılması ve yeni bir yardımcılık kurumu oluşturulması gibi yenilikler üzerinde durdu.

02.09.2024 16:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Yüzyılı'nın yargı vizyonunu, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, güven veren, öngörülebilir bir adalet sistemi olarak belirledik"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Türkiye'nin mevcut darbe anayasasından kurtulma vakti gelmiştir"

-"Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir"

-"2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yargı Reformu belgemizi önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız"

-" Hakim, savcı noter olacak kişilerin meslek ve niteliklerinin artırılmasını hedefliyoruz"

-"Diğer uygulama ise hakim ve savcı yardımcılığı kurumudur"

-"3 yıllık bir modeli devreye alıyoruz. 1 yılı adalet akademisinde, diğer 2 yılı deneyimli hakim ve savcıların yanında olmak üzere hakim ve savcılarımız çok daha deneyimli olarak yetişecek"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika

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