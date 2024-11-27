Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Nitekim, Sayın Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonunu yansıtan tarihi çağrısından sonra hem Kandil'den hem DEM partisinden gelen ilk açıklamalar, her iki yapının da hala aynı kafada olduğuna işaret etmiştir." - ANKARA