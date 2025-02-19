Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD son açıklamasıyla haddini aştı. Bunlar eskiden siyaseti istediği gibi dizayn ediyordu. Biz, buna dur dedik."
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların, bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında konuştu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜSİAD son açıklamasıyla haddini aştı. Bunlar eskiden siyaseti istediği gibi dizayn ediyordu. Biz, buna dur dedik.' - Son Dakika
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