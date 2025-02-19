Politika

Arda\'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜSİAD son açıklamasıyla haddini aştı. Bunlar eskiden siyaseti istediği gibi dizayn ediyordu. Biz, buna dur dedik."

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların, bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında konuştu.