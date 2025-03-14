Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarımız Covid ile mücadelede büyük bir azim göstermişlerdir." - İSTANBUL