Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarımız Covid ile mücadelede büyük bir azim göstermişlerdir." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkür ederim.... - Son Dakika
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