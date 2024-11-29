Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. Bundan başka dertleri yok. Biz ise Türkiye'nin Yüzyılını inşa etme derdindeyiz." - İSTANBUL