Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. Bundan başka dertleri yok. Biz ise Türkiye'nin Yüzyılını inşa etme derdindeyiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. - Son Dakika
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