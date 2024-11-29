Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak.

29.11.2024 17:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. Bundan başka dertleri yok. Biz ise Türkiye'nin Yüzyılını inşa etme derdindeyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak, partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak. - Son Dakika
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