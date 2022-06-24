Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

24.06.2022 17:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te 4 gündür devam eden orman yangını ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında Orman Yangın Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te 4 gündür devam eden orman yangını ve sahada yürütülen çalışmalar hakkında Orman Yangın Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de hazır bulunduğu açıklamada Erdoğan, Marmaris yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

"4 BİN 587 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'nde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.20 da gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleşti. Anında müdahale yapıldı. ve her an çok güçlenerek bu süreci devam ettirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engelledi. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bütün ekiplerimize çalışmaları sebebiyle şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 4 bin 587 personel sahada görev yapıyor. 405 arazöz ve 2202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA, 1169 araç bu yangın sürecinde görev yapmıştır. 61 hava aracı ile bu yangın da görev aldılar. AFAD'ın kongresinde 261 araç görevlendirildi" dedi.

YARDIM TEKLİFLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orman yangını için gelen yardım tekliflerini de açıklarken, "Romanya ve İsrail'den hava aracı yardım teklifinde bulunulmuş. Kendi araçlarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu arada Azerbeycan'dan teklif yapıldı. Bir uçak çalışmalarda yerini aldı. Tabii bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti" dedi.

"344 KİŞİYE BARINMA HİZMETİ"

AFAD'ın koordinesinde 26 Sivil tolum Kuruluşu'ndan 393 personel 47 araç geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müdahale çalışmalarında 15 Afet Grubu görev almaktadır. Her hangi bir can kaybı yoktur. 47 hastaya müdahale edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulansla, toplam 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Yangınlar sırasında toplam 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen ailelere 288 bin TL yardımda bulunmuştur. Şu an gerek kara ve havadan çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar Vahit bey, Süleyman bey hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar. ve bu süreci devam ettirecekler. Ben de tüm arkadaşlarımıza, tüm sivil vatandaşlarımıza milletim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dalaman'dan gelişinde helikopter ile yanan saha üzerinde yaptıkları incelemede küçük ölçekli dumanlar gördüklerini belirterek, "Dalamandan helikopterle gelişimizi yaptık. Her hangi bir bir yerde bir şey var mı baktık. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumdadır. 4 bin hektarı buldu gözüküyor. Bu 4 bin hektarın kontrol altına alınması ile bir taratan ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu sıkıntıyı gidereceğiz. Çam balı ormanlarının Yüzde 5'lik kısmı zarar gördü. Bunların zararlarını gideririz" dedi.

(Akın Küçükkurt - Ali Gözeten - İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı' Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına... Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris'teki orman yangını) Ufak bir yerde bir şeyler gördük, bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangın büyük oranda kontrol altına alındı' - Son Dakika

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