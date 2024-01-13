Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan askerin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın amcası, annesi ve nişanlısı ile telefonda görüştü. Görüşmede Üsteğmen Mutlu Duran'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti. - İSTANBUL