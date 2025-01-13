Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. - Son Dakika
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