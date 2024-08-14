Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenerek güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz"
" Birilerinin gazıyla rüzgarıyla iktidar hayali kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak. Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacaklar"
" CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir"
" Hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım hepimiz aynı gemideyiz"
" Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yenilenerek güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?