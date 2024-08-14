Politika

İçinde kızı ve eşi vardı! Uçuruma giden aracı durdurmaya çalıştı ama başaramadı

Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan\'a olan sevgisini göstermek için heykel yaptırdı

Boş sokakta yakaladığı hamile kadını böyle taciz etti

Bir garip \'kiralık\' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenerek güçlenerek, tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz"

" Birilerinin gazıyla rüzgarıyla iktidar hayali kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak. Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacaklar"

" CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir"

" Hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım hepimiz aynı gemideyiz"

" Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz"