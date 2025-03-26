Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve Milli Markaları Boykota Yem Etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG yerli otomobilinin boykot edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, halkın yerli ve milli markalara sahip çıkacağını vurgulayarak, 'Milletimiz yerli ve milli markaları 3-5 faşizanın boykotuna yem etmez' dedi. Bu ifadeleriyle yerli üretimin önemine dikkat çekti ve milli değerlerin korunması gerektiğini savundu.
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26.03.2025 19:07:22. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve Milli Markaları Boykota Yem Etmeyiz - Son Dakika
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