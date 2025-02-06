Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşına kadar 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Hepimizi derinden sarsan milletimizin hafızasından asla silinmeyecek derin yaralar açan asrın felaketinin 2. yıl dönümündeyiz. Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin"

"Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik"

"Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra buralarda 2 yıldır süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik"

"Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik"

-"252 bin konut ve işyerimizi hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz"