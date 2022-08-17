Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " 17 Ağustos 1999 Depremi 'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

17 Ağustos 1999 Depremi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, '17 Ağustos Depremi'nde' hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.