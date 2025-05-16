Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evladı olduğunuz bu aziz millet, başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanımızda, tarihin birikimi ve tecrübesi vardır" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Evladı olduğunuz bu aziz millet, başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda,... - Son Dakika
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