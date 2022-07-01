Asgari ücrete zam geldi!

Türkiye'de asgari ücrete en son geçtiğimiz Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde bir yıllık zam yapıldı. Bununla birlikte 2 bin 825 TL olan mevcut maaşların 4 bin 253 TL'ye çıkartılmasına karar verildi. Fakat şimdi bir düzenleme daha yapıldı.

Normal şartlarda asgari ücretin belirlenmesi için senede bir komisyon toplanıyor. Ancak geçtiğimiz 6 ay içerisinde giderek yükselen enflasyon nedeniyle mevcut artışın oldukça hızlı eridiği, bu nedenle ara zam yapılması gerektiği söylendi. Nitekim bugün karar onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Dolmabahçe'de sendika yöneticileriyle yaptığı açıklamada duyurdu.

Asgari ücrete ara zam: İşte brüt ve net meblağ!

Aslında komisyon toplanmadan önce sendika liderlerinin ve yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar asgari ücrete ara zam geleceğine işaret ediyordu. Fakat beklenildiği üzere Ocak ayındaki gibi yüzde 50 oranında bir zam yapılmadı.

Yeni düzenlemeyle birlikte yaklaşık olarak yüzde 30 oranında bir artış uygulandı. Bununla birlikte asgari ücretin brüt tutarı 5 bin 4 TL'den 6 bin 505 TL'ye çıkartıldı. Çalışanların eline geçecek net ücret ise 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

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Tabii asgari ücret düzenlemesini yeterli bulmayan birçok kişi bunu sosyal medya üzerinden dile getirdi. Fakat bunun yıllık olarak yapılan düzenleme olmadığı, yalnızca bir ara zam olduğu belirtiliyor. Yani bu yıl sonu tekrar masaya oturulacak.

Buna ek olarak, 29 Haziran günü bir araya gelen kurul tarafından alınan kararla birlikte emekli maaşlarına da bir zam yapıldı. Yüzde 40 oranında bir artış gerçekleştirildiği ve 2 bin 500 TL olan en düşük ücretin 3 bin 500 TL'ye çıkartıldığı açıklandı.

Yıllara göre net asgari ücret

2014: 891 TL

2015: 949 TL

2015 ara zam: 1.000 TL

2016: 1.300 TL

2017: 1.404 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2 bin 20 TL

2020: 2 bin 324 TL

2021: 2 bin 825 TL

2022: 4 bin 253 TL

2022 ara zam: 5 bin 500 TL

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