Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İran'a Ziyaret Gerçekleştirecek

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi için İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek törene katılmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'a ziyaret gerçekleştirecek. - ANKARA