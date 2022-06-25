Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

25.06.2022 10:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Mersinlik bölgesindeki orman yangınının dün gece yağan yağmurun da etkisiyle söndürüldüğünü hatırlattı.

Oktay, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese sergiledikleri insanüstü mücadeleden dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'deki yangına ilişkin bilgi verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'deki yangına ilişkin bilgi verdi
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti - Son Dakika

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