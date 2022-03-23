Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, mart ayı sonunda Özbekistan'da gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısıyla ilgili yapılan hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Her iki ülkenin cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi, politika ve kültür başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.