Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6'lı masa hakkında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6'lı masa hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6\'lı masa hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) binalarının açılış programının ardından Sancak beldesindeki seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara hitap etti. Yılmaz, 6'lı masanın birbirine benzemez partileri bir araya getirdiğini belirtti.

14.03.2024 14:31  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil bir şeylere engel olmak için bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakından yana, AK Parti'den yana ortaya koydu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) binalarının açılış programının ardından Sancak beldesindeki seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara hitap etti. Burada genel seçimlerdeki 6'lı masayla ilgili konuşan Yılmaz, birbirine benzemez partilerin bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil bir şeylere engel olmak için bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakından yana, AK Parti'den yana ortaya koydu. Aziz milletimize şükranlarımızı her zaman olduğu gibi şimdi de ifade etmek istiyorum. Muhalefetten kişiler de sonradan şunu söylediler, insaf ehli kişiler dediler ki 'İyi ki kazanmamışız.' Bu seçim sonrası yapılan bazı kapalı anlaşmaları, bir takım çekişmeleri, çatışmaları görünce bu memleketin hayrı için iyi kazanmamış dediler. Bunu söyleyenler de oldu gerçekten" diye konuştu.

"Siyasi istikrarın, güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor kalkınma da olmuyor"

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla ilerlediğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan savaşlar, çatışmalar, bir taraftan tarihimizin en büyük afetini yaşamış durumdayız. Pandemi sonrası hala toparlanamayan hususlar var. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda dahi Türkiye büyümeye, gelişmeye, güçlenmeye devam ediyor. Bir taraftan ekonomimiz büyüyor. Yüzde 4,5 büyüme sağlamışız geçen sene. İlk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına Türkiye girdi. Geçen yıl 1.1 trilyon doları aşan gelire, büyüklüğe ulaşmış olduk. İstihdamımız 32 milyonu geçti. Bu gücümüzle geleceğe yürüyoruz. Kendi tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi, kendi insanlı, insansız hava araçlarımızı yaptığımız gibi kendi uçağımız Kaan da ilk defa uçtu. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Siyasi güven ve istikrarla oluyor. Her zaman söylüyorum bir kez daha altını çizelim, siyasi istikrarın olmadığı yerde, siyasi güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor, kalkınma da olmuyor. Bunlar bir arada gerçekleşen şeyler."

SKM'deki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Kiğı, Yayladere, Sancak ve Adaklı belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6'lı masa hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:28 Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı
15:22 Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için cenaze namazı kılındı
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:12 Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı Yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6'lı masa hakkında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement