Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6\'lı masa hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil bir şeylere engel olmak için bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakından yana, AK Parti'den yana ortaya koydu" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) binalarının açılış programının ardından Sancak beldesindeki seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara hitap etti. Burada genel seçimlerdeki 6'lı masayla ilgili konuşan Yılmaz, birbirine benzemez partilerin bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil bir şeylere engel olmak için bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakından yana, AK Parti'den yana ortaya koydu. Aziz milletimize şükranlarımızı her zaman olduğu gibi şimdi de ifade etmek istiyorum. Muhalefetten kişiler de sonradan şunu söylediler, insaf ehli kişiler dediler ki 'İyi ki kazanmamışız.' Bu seçim sonrası yapılan bazı kapalı anlaşmaları, bir takım çekişmeleri, çatışmaları görünce bu memleketin hayrı için iyi kazanmamış dediler. Bunu söyleyenler de oldu gerçekten" diye konuştu.
"Siyasi istikrarın, güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor kalkınma da olmuyor"
Türkiye'nin yoluna emin adımlarla ilerlediğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"Dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan savaşlar, çatışmalar, bir taraftan tarihimizin en büyük afetini yaşamış durumdayız. Pandemi sonrası hala toparlanamayan hususlar var. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda dahi Türkiye büyümeye, gelişmeye, güçlenmeye devam ediyor. Bir taraftan ekonomimiz büyüyor. Yüzde 4,5 büyüme sağlamışız geçen sene. İlk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına Türkiye girdi. Geçen yıl 1.1 trilyon doları aşan gelire, büyüklüğe ulaşmış olduk. İstihdamımız 32 milyonu geçti. Bu gücümüzle geleceğe yürüyoruz. Kendi tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi, kendi insanlı, insansız hava araçlarımızı yaptığımız gibi kendi uçağımız Kaan da ilk defa uçtu. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Siyasi güven ve istikrarla oluyor. Her zaman söylüyorum bir kez daha altını çizelim, siyasi istikrarın olmadığı yerde, siyasi güvenin olmadığı yerde ekonomik gelişme de olmuyor, kalkınma da olmuyor. Bunlar bir arada gerçekleşen şeyler."
SKM'deki programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Kiğı, Yayladere, Sancak ve Adaklı belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6'lı masa hakkında konuştu - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefini açıkladı. Güler, Suşehri ilçesindeki açılışta, Sivas'ta yeni bir ekosistem inşa etmeyi ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Geminbeli Tüneli'nin inşaatının sorunsuz ilerlediğini ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da eski E Tipi Kapalı Cezaevi'nin yıkılıp yerine yapılacak adalet sarayı için düzenlenen törene katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. Ayaydın, kararın geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduğunu ve 24 saat boyunca beklediğini belirtti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti sırasında yaptığı cami ve cemevi benzetmesi tartışmalara neden oldu. Dernek başkanı Veysel Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi ve huzuru sağlamak başarısını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?