İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek. Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Savunma Sanayi Vurgusu - Son Dakika
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