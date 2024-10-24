Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Savunma Sanayi Vurgusu

Politika

İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek. Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi. - İSTANBUL