Cumhurbaşkanına 81'inci BM Genel Kurulu mesajları için Bahçeli'den teşekkür geldi

Cumhurbaşkanına 81'inci BM Genel Kurulu mesajları için Bahçeli'den teşekkür geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 81'inci BM Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan ve hakkın ve haklının yanında duran Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanının açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu dünyaya duyurduğunu ifade etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum."
Kaynak: İHA
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