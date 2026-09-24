Cumhurbaşkanına 81'inci BM Genel Kurulu mesajları için Bahçeli'den teşekkür geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "81'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum."