Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta politika kurullarına 140 üye atadı. Bu isimler arasında Yiğit Bulut, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Şahika Ercümen dikkat çekti. Atanan 140 ismin 101 bin lira maaş alacağı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyelerine maaş verilmediğini açıkladı.

14.04.2025 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta 10 ayrı politika kuruluna 140 üye atadı. Sanatçı Orhan Gencebay ve Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Soydan (Koçyiğit) Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen ise Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu'nda görev aldı. Yiğit Bulut da yeniden Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na yapılan çok sayıda atamanın ardından kurul üyelerinin 101 bin lira maaş alacağı öne sürüldü.

YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddianın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

İddianın yalanlandığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak." iddiası doğru değildir" denildi.

"MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Mehmet İhsan Taşer, Prof.Dr. Mehmet Yıldız, Mustafa Erhan Say, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Orhan Aydın, Prof. Dr. Tamer Yılmaz.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ahmet Akça, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Atilla Arkan, İbrahim Taşel, Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Sinan Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Şule Alan, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran Savaş İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. Dr. Yusuf Alpaydın.

Ekonomi Politikaları Kurulu: Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır, Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Akif Çağatay Kılıç, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Fikri Işık, Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nurşin Güney, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu: Doç. Dr. Cem Duran Uzun, Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Melikşah Yasin, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Salih Cora, Selma Öztürk Pınar, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Talat Canpolat, Uğur Kızılca, Vedat Ali Tektaş, Prof. Dr. Yücel Acer.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Yusuf Özkır.

Sağlık Politikaları Kurulu: Ahmet Selim Köroğlu, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Prof. Dr. Hasan Türkez, Dr. İhsan Şahin, Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Dr. Mustafa Uzun, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Özcan Erel, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Toker Ergüder, Zülfiye Füsun Kümet.

Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu: Abdullah Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, Hayati İnanç, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin, Prof. Dr. Veysel Bozkurt.

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu: Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Cenk Aydın, Prof. Dr. Eda Becer, Erdal Bahçıvan, Hüseyin Aydın, Dr. Mehmet Mehdi Eker, Muhammet Uğur Kaleli, Prof. Dr. Muhittin Özder, Ramazan Bingöl, Seyit Güngör Şarman, Zeyd Altun, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu: Ali Hamza Pehlivan, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Zeynep Aygen, Fazlı Kılıç, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Ömer Bulut, Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tuna Koç.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Dezenformasyon, Şahika Ercümen, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Kültür Sanat, Yiğit Bulut, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • osman şahin:
    SANATÇIDAN YALAKA YANDAŞ OLMAZ 5 8 Yanıtla
  • Bekir Toprak:
    "Hiçbir ödeme yapılmayacaktır " denmiyor açıklamada. Huzur hakkı,manevi ödeme,bağlılık tazminatı olur adı yada başka birşey. Para verilecek bir yol bulunur 5 3 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    tv deki fuhuşu yasaklayacağı yerde destek çıkılıyor, şaşırdınız mı? İbo'nun dansözlerinden de koysalardı, yazık onlara.. kim diyor halka yazık diye. halk tv yi evine sokuyorsa Allahta o halkın rızkını tv dekilere birilerinin aracılığıyla böyle yedirtir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 82’ye yükseldi İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 82'ye yükseldi
Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
“Bir Zamanlar İstanbul“ dizisinde beklenmedik ayrılık "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde beklenmedik ayrılık
“Avlu“ 6 yıl sonra ekranlara dönüyor "Avlu" 6 yıl sonra ekranlara dönüyor
Trafik polisleri çevirmeden kaçan vatandaşı böyle darp etti Trafik polisleri çevirmeden kaçan vatandaşı böyle darp etti
Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
Rusya, Sumi’ye bomba yağdırdı Çok sayıda ölü var Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
“Kafana sıkarlar“ tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza "Kafana sıkarlar" tehdidi savuran trafik magandalarına 12 bin 246 TL ceza
Hakim “sakın kilo almayın“ dedi Mont hangi sanığa uyarsa hapse girecek Hakim "sakın kilo almayın" dedi! Mont hangi sanığa uyarsa hapse girecek
Bakan Fidan’dan “Trump Türkiye’yi ziyaret edecek mi“ sorusuna yanıt Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt

07:42 Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
06:17 Trump’tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum
03:35 Husiler, ABD’ye ait insansız hava aracını düşürdü Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü
10:15 Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
15:50 Yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacaklar Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti Yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacaklar! Jose Mourinho, 11 futbolcunun biletini kesti
15:35 Van’daki depremlerin ardından Ahmet Ercan’dan kritik açıklama Van'daki depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan kritik açıklama
15:25 Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı Yumruklanan Hasan Arat, olayla ilgili hukuki süreç başlattı
15:20 Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı Yargıtay, Çetin Doğan dahil 6 komutanın hapis cezalarını onadı
15:15 Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
15:00 ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
14:46 Peker Açıkalın’ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı Peker Açıkalın'ın son halini görenler tanıyamadı, saçlarını kazıtıp bıyık bıraktı
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
14:23 İmamoğlu’ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki
13:38 Tarih netleşti Deniz Kuvvetleri’nde “Karadeniz’in güvenliği“ konulu toplantı Tarih netleşti! Deniz Kuvvetleri'nde "Karadeniz'in güvenliği" konulu toplantı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 08:53:28. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement