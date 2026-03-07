Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

07.03.2026 00:46
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay İl Müftülüğüne atanan Ahmet Dilek, Bilecik İl Müftülüğüne atanan Ahmet Aktürkoğlu ve Adıyaman İl Müftülüğüne atanan Mustafa Düzgün'ün atamalarına ilişkin bölüm iptal edilirken, Hatay İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat Şavlı, Edirne İl Müftülüğüne ise Burhan Çakır atandı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun, Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif Uzun Sümercan görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına ise, Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken yerine Seda Şentürk atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tahran görevden alınırken yerine Cem Can Deliorman atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına ise Aslı Gündoğdu Aksungur atandı.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Hakan Sezgin görevden alınırken yerine Yıldıray Korkmaz atandı. Vakıflar Meclisi Üyeliğine ise Mustafa Halil Çelik atanırken Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ise Muhammet Enes Çınar atandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ise Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alınırken yerine Erdal Kılınç atandı. İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken yerine Aynur Gökalp Durna atandı. Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine ise Mahmut İnan atandı. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ise Halil İbrahim Güray atandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür Muhammet Fatih Cineviz görevden alınırken yerine Harun Akıllı atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Nebi Çelik atandı. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Tek görevden alınırken yerine Uğur Erdem atandı.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına İbrahim Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Ahmet Ergül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Ali Mert, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına İsmail Ceylan, Dışişleri Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Taner Ataman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Selim Çiçek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Mustafa Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Murat Çevik, İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Mustafa Güngör, Kültür ve Turizm Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Arda Heb, Milli Eğitim Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Metin Tayarer, Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Gökhan Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına İbrahim Kütük, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Hüseyin Erbaş, Ticaret Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına Tayfur Temur, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Başkanlığına ise Şakir Ünver atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

