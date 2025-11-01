Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete\'de
01.11.2025 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuda çeşitli görevlere yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararla, Ankara ve Ağrı il milli eğitim müdürleri görevden alındı. 8 kente yeni il milli eğitim müdürü müdür ataması yapıldı.

ANKARA VE AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.

Bununla birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murak Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İlhan Saz ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Uygar Keskin atandı.

4 BAKANLIKTA DAHA GÖREV DEĞİŞİMİ

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü'ne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkçı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine Esma Gülçiçek Can atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt getirildi. Türk Standartları Enstitüsünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş atandı.

Adli Tıp Kurumunda ise Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Dış Politika, Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu
Türkiye’de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
TES, Resmi Gazete’de Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak
Dev şirkete kayyum atandı 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında
Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı O anlar kamerada Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada
Mehmet Ali Erbil’den eşine dudak uçuklatan jest Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

08:07
Sındırgı beşik gibi Güne korkutan depremle uyandılar
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar
07:50
Gebze’de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı Kolonlar çatladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı
05:00
“Kız meselesi“ cinayetle bitti 17 yaşındaki genç öldürüldü
"Kız meselesi" cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç öldürüldü
04:19
Ümraniye’de Baba Cinneti: İki Ölüm
Ümraniye'de Baba Cinneti: İki Ölüm
02:09
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
21:02
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 08:38:17. #7.12#
SON DAKİKA: Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.