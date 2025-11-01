Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete\'de

Kamuda çeşitli görevlere yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararla, Ankara ve Ağrı il milli eğitim müdürleri görevden alındı. 8 kente yeni il milli eğitim müdürü müdür ataması yapıldı.

ANKARA VE AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.

Bununla birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murak Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İlhan Saz ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Uygar Keskin atandı.

4 BAKANLIKTA DAHA GÖREV DEĞİŞİMİ

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü'ne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkçı, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Başmüfettişi Furkan Yıldız görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan İş Müfettişliğine Esma Gülçiçek Can atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Alpaslan Akkurt getirildi. Türk Standartları Enstitüsünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Suat Savaş atandı.

Adli Tıp Kurumunda ise Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra Biberoğlu Çelik görevlendirildi.