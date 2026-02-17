Cüneyt Yüksel'den İsrail'e Tepki - Son Dakika
Cüneyt Yüksel'den İsrail'e Tepki

17.02.2026 12:12
Yüksel, İsrail'in Batı Şeria'da arazi kaydı sürecini uluslararası hukuka aykırı buldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail hükümetinin, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatmasına tepki gösterdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatmasının, Filistinlilere ait toprakların gasbını "idari kararlarla hukuk kılıfına sokma" girişimi olduğunu belirtti.

İsrail'in bu adımı ile uluslararası hukuku açıkça çiğnediğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu adımı fiili ilhakı kalıcı hale getirmeyi amaçlayan pervasız ve saldırgan bir dayatmadır. 1967'den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria'da mülkiyet rejimini zorla değiştirmeye, 'devlet arazisi' bahanesiyle toprakları İsrail adına tescil etmeye ve yasa dışı yerleşimleri genişletmeye yönelik bu karar, yok hükmündedir. İşgalci bir güç, işgal ettiği topraklarda egemenlik kuramaz, mülkiyet devri yapamaz, kendi nüfusunu bu topraklara yerleştiremez. Aksi yöndeki her işlem, açık bir uluslararası suçtur."

İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürmeyi, tarihi ve hukuki gerçekliği zor yoluyla silmeyi, "iki devletli" çözümü ortadan kaldırmayı hedeflediğine işaret eden Yüksel, "Uluslararası toplumun sessizliği bu suça ortaklıktır. Türkiye, işgali, ilhakı ve toprak gasbını reddetmekte, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

