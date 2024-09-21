Dalaman\'da İmar Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Politika

Dalaman ilçesi için plan, askı süreci tamamlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan askı itirazlarını yerinde değerlendirmek ve vatandaşların görüşlerini almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi işbirliği ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Dalaman Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "Muğla Büyükşehir Belediyemizle birlikte 1/1000 ve 1/5000 lik imar planlarının askıya çıkma sürecinde yapılan itirazları değerlendirdik. İmar planı ile ilgili 1414 itiraz vardı. İtirazların değerlendirilmesinin sonuna geldik ve halk bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bilgilendirme toplantımız olumlu geçti. Vatandaşlarımızın sorularının hepsinin yanıtını verdik. Dalaman ilçemizle ilgili alınan kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz tarafından onaylanan Dalaman ilçesinin bütününü kapsayan uygulama ve nazım imar planlarının askı sürecinde yapılan itirazları değerlendirmek için bilgilendirme toplantısı düzenledik. Vatandaşlarımızı dinledik. Taleplerini yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla Vizyonu ile yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA