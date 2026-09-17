Darende Belediye Başkanı Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Bozkurt\'u ziyaret etti

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti Darende İlçe Başkanı Zeki Bozkurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yeni görevinden dolayı Zeki Bozkurt'u tebrik eden Alican Bozkurt, görevinde başarı ve muvaffakiyet diledi.

Birlik, beraberlik ve istişare içerisinde Darende için güzel çalışmalara hep birlikte imza atacaklarına inandığını belirten Bozkurt, yeni görevin Darende ve teşkilat adına hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.