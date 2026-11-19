Darende Belediye Başkanı Bozkurt ile Kaymakam Sirkeci Zaviye'de trafik sorununu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve teknik ekip Zaviye Mahallesi'nde trafik sorunları için saha incelemesi yaptı. Yaz aylarında yoğunlaşan soruna çözüm için trafik akışını rahatlatacak ve ulaşım güvenliğini artıracak düzenlemeler istişare edildi.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci ve teknik ekiple birlikte Zaviye Mahallesi'nde trafik sorunlarına yönelik saha incelemesi gerçekleştirdi.
Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla bölgede incelemelerde bulunan ekip, trafik akışını rahatlatacak ve ulaşım güvenliğini artıracak düzenlemeler üzerine istişarelerde bulundu.
Darende Belediyesi'nin ilçe ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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