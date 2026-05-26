Darende Belediye Başkanı Bozkurt\'tan esnaf ziyareti

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyaret kapsamında esnaflarla bir araya gelen Başkan Bozkurt, vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaştı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Bozkurt, ilçede oluşan huzur ortamının önemine dikkat çekti. Bozkurt, "Kıymetli hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ettik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu ilçemizde esnafımızın samimiyeti, vatandaşlarımızın duası ve şehrimizin huzuru bizler için her şeyden daha kıymetlidir. Darende'mizin bereketine, huzuruna ve dayanışma ruhuna hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA