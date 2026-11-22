Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı ilçede ağırladı. Görüşmede Darende'nin ulaşım ve altyapı alanındaki öncelikli ihtiyaçları ile devam eden çalışmalar ele alındı.

Ziyarete Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, AK Parti Darende İlçe Başkanı Zeki Bozkurt ve MHP Darende İlçe Başkanı Adem Çiçek de katıldı. Gerçekleştirilen görüşmede ilçenin ulaşım ve altyapı alanındaki ihtiyaçları değerlendirilirken, devam eden projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Darende'nin önemli ulaşım güzergahları arasında yer alan D-300 Karayolu'nda yürütülen yapım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin önemli ulaşım sorunlarından birinin çözüme kavuşturulduğu ifade edildi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'a nazik ziyaretleri ve ilçeye gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.