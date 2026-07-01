Darende\'de Yenipınar Mahallesi\'ne menfez, mahalle konağı ve yol yatırımı

Malatya'nın Darende ilçesinde Yenipınar ile Çınar mahalleleri arasında yapılacak menfez çalışmaları ile Yenipınar Mahallesi'nde hayata geçirilecek mahalle konağı ve yol çalışmaları yerinde incelendi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yapılması planlanan yatırımları sahada değerlendirerek ilgili alanlarda incelemelerde bulundu. Başkan Bozkurt, daha sonra Yenipınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Yapılacak yatırımların mahalleye önemli katkılar sağlayacağını belirten Bozkurt, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

İlçeye verilen desteklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, menfez, mahalle konağı ve yol çalışmalarının bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA