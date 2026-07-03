Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi\'nde dönem sonu heyecanı

Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi'nin dönem sonu kapanış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda eğitmenlere plaket, kursiyerlere ise sertifikaları verildi.

Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi'nin Dönem Sonu Kapanış Programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda yıl boyunca atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar sergilenirken, sahne performansları da izleyicilerden beğeni topladı.

Etkinlik kapsamında eğitmenlere plaketleri, kursiyerlere ise başarı sertifikaları takdim edildi. Programda konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, sanat ve eğitimin toplumun gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Sanatın ve eğitimin birleştirici gücüyle bir dönemi daha başarıyla tamamladık. Yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan çalışmaları gururla izledik. Kursiyerlerimizin sergilediği performanslar ve ortaya koydukları eserler geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi" dedi.

Kültür, sanat ve eğitim alanındaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Bozkurt, programın hazırlanmasında emeği geçen eğitmenlere, kursiyerlere ve kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. - MALATYA