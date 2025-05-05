Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı? - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com'da Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Program esnasında Davutoğlu'na yöneltilen sorulardan biri de ''Daha önce yapmış olduğunuz görüşmelerde hiç kamera bantlandı mı?'' şeklindeydi. Davutoğlu bu soruya ''Hayatım boyunca kimseyle gizli bir görüşme yapmadım'' yanıtını verdi.

05.05.2025 16:01
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Davutoğlu, İBB yolsuzluk soruşturmasındaki kamera bantlama görüntülerine ilişkin de çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"HİÇ KAMERA BANTLAMA OLAYI OLDU MU?"

Olgun Kızıltepe yayında Davutoğlu'na "Siz yıllardır siyasetin içindesiniz. Bu ülkede Başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yaptınız. Hiç kamera bantlama olayınız oldu mu?" sorunu yöneltti. Davutoğlu bu soruya "Iraklı direnişçileri getirdim, İstanbul'da bir otelde görüştürdüm. Arabulucuk yapıyorduk. O zaman tedbir alınır. Devlet görevidir bu... Ancak AK Parti'de siyaset yaptığım dönemde partili yetkililerle bir otelde toplantı yapmışsam bantlamaya ihtiyaç duymam. Yine bir iş adamıyla meşru bir görüşme yapsam kamerayı bantlamam" yanıtını verdi.

Davutoğlu'na canlı yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

"CHP'NİN BURADA ÜZERİNE DÜŞEN..."

Sözlerinin devamında CHP yönetimine bir çağrıda bulunan Davutoğlu, "CHP'nin burada üzerine düşen şeffaflık... Gizli görüşme bu anlamda olmaz. AK Parti'nin üzerine düşen de kendi yaptıkları şeyleri başkaları yapınca suç haline getirmekten vazgeçmek" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu'na canlı yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

"BİR YOLSUZLUK VARSA ONUN KARŞISINDAYIM"

İBB'ye yönelik yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Ben bir kere ilkesel konularda isme bakmam. Eyleme bakarım. Yani birinin AK Partili olması, CHP'li olması, sağcı olması beni ilgilendirmez. Peki benim hayatta, siyasi hayatta da herkes bilir, en fazla savunmam ilkene siyasi ahlak. Siyasi ahlak söz konusuysa, ben kişinin kimliğine bakmam. Bir yanlışlık varsa, yolsuzluk varsa, kamu malına tasallut varsa, haksız zenginleşme varsa, kim yaparsa yapsın onun karşısına dikilirim. Onun için başbakanlık döneminde bu dört bakanla ilgili bir konuşmada, kızım Fatıma olsa diyen peygamberin hükmüyle davranırım dedim. Arkadaşıma, sağıma soluma bakmam. Kim yanlış yaparsa hesabını sorarım dedim. Şimdi de iki taraf açısından da ağır sorumluluk var. Siyasal ahlak söz konusuysa ben kişinin kimliğine bakmam, bir yolsuzluk varsa onun karşısındayım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu\'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Gelecek Partisi, Olgun Kızıltepe, Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Bey:
    Ne tarafa yaranacağını bilemeden ortada kalmak çok kötü bir duygu. 28 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    o yüzden memleket bu halde,kritik görevlerinde memleketi ne hale getirdiğin ortada .. 19 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    işte dalkavukluk böyle birşey 11 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    gazetecılerın cogu ne dense yapıyorsa zaten bant yapısmasada olur kımse bılgı sızdırmaz 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam birşey soruyor davut hayatını anlatıyor bu muhabbet bitmez ben kaçar.)))) 2 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Bant var jammer var yani nedir bu kadar gizlenicek bilgi ? Merak ediyorum bisey yoksa makaminda veya extra ofisinde agirla insanlari ve sonra boyle yaftalanma. Boyle seffaf olunmaz. Herkes icin konusuyorm sıkıntıya dusulur yani. 1 0 Yanıtla
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