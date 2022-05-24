DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI - Son Dakika
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DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI

24.05.2022 17:19

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ın Kağızman ilçesinde partisinin 1'inci olağan genel kurulunu katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ın Kağızman ilçesinde partisinin 1'inci olağan genel kurulunu katıldı. Davutoğlu, çıktıkları çileli yolculukta yiğit insanların kendileriyle birlikte yürüdüklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kağızman ilçesinde partisinin 1'inci olağan genel kurul toplantısını katıldı. Halk eğitim merkezi salonundaki kongrede konuşan Davutoğlu, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için rahmet diledi, 'Allah ülkemizdeki birliği ve beraberliği daim eylesin, bu ülkeye kurulan tuzakları bu tuzak kuranların başında parçalasın inşallah dedi.

Bölge insanlarının kendilerine hizmet eden insanları unutmadığını ifade eden Ahmet Davutoğlu, Son 3 hafta içerisinde Antalya'dan başlayan yolculuğumuz bütün güney sathını Antalya, Mersin, Adıyaman ve Şırnak şeklinde Türkiye'nin güneyini en batıdan en doğuya kadar gittik. Şimdi de kuzeydoğuya serhat şehrimiz, hepimizin gönlünde taht kurmuş Hasan El Harakani'nin şehrine geldik. Bir taraftan çok mutlu oldum, çünkü bütün bu diyarlarda bu halkın ne kadar vefalı olduğunu, hiçbir çıkar gözetmeden kendisine hizmet eden insanları, liderleri nasıl unutmadığını gözlemledim ve mutlu oldum. Ama diğer taraftan bütün bu şehirlerde gördüğüm yoksulluk, açlık, hatta ve hatta Adıyaman'da 6 gencimizin intiharına kadar giden bunalımlar. Kağızman'a gelirken etrafa baktım, belki de Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel diyarları. Yemyeşil ovalar, yaylalar, meralar ve tabi Aras ile buluştuğumuz andan itibaren de güzel bahçeleri Kağızman diye konuştu.Çıktıkları çileli yolculukta yiğit insanların kendileriyle birlikte yürüdüğünü kaydeden Davutoğlu, şunları söylediÇok zor ve çetin bir yola çıktık. Ama 12 Aralık 2019 yılında partimizi kurduğumuzda o zaman söylediğimiz şeyleri kulak ardı edenler, 'bu iktidar yolsuzluklara bulandı, bu iktidar rant bulutu' dediğimizde dudak bükenler, 2,5 yıl içinde şimdi gerçekleri görüyorlar ve birçok yerde karşımıza çıkıp 'Sayın Başbakanım haklıymışsınız iyi ki bu partiyi kurdunuz' diyorlar. Biz o zaman bu partiyi kurarken bütün zorluklara göğüs gerecek bir kadro aradık, dürüst, samimi, güven duyulan ve halkın içinden çıkmış kadrolar ve elhamdülillah zor şartlarda bütün bu çileli yolculuğunu kabul eden nice yiğit insanlar meydana çıktılar. Kars'ta da çıktılar bütün ülke sathında olduğu gibi. Zorlu, baskılar altında bu mücadeleyi zorlu bir dönemde sürdürmek üzere Kars'ta bayrağı eline alıp, çınar bayrağını yükselten Yavuz başkanıma teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından tek adayla gidilen seçimde Gelecek Partisi Kağızman İlçe Başkanlığı'na Kasım Yıldız seçildi. (DHA)

DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI
DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI
DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI
DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI
DAVUTOĞLU, PARTİSİNİN KAĞIZMAN KONGRESİNE KATILDI

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Kaynak: DHA

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