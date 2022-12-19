Ahmet Davutoğlu'ndan YSK Başkanı'na: Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu? - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'ndan YSK Başkanı'na: Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu?

19.12.2022 17:09

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı, İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu da görüş beyan ediyor? Soran mı oldu? YSK başkanına, 'Biz 6'lı masa olarak İmamoğlu olabilir, kanaatiniz nedir ey Yüksek Seçim Kurulu?' diye bir soru mu sorduk? Önüne böyle bir dosya mı geldi? Neden görüş beyan ediyor? Çünkü istiyorlar ki muhalefet içinde, 6'lı masa içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşansın ve oradan bunlara pay çıksın" açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, memleketi Konya'ya gelerek, otelde düzenlenen "Basın Buluşması" toplantısına katıldı. Davutoğlu, 6'lı masadaki siyasi liderlere ev sahipliği yapacağı toplantıya değinerek, "İddialı bir seçime giriyoruz. Kimse 'oy oranları şuymuş, buymuş' diye bakmasın. Biz milletin gönlünü kazanma peşindeyiz.

"6 PARTİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ"

Önümüzdeki 6'lı masa zirvesinin ev sahipliğini yapacağım. Geçiş süreci ve yol haritasını liderlerle görüşmelerde tamamlayıp, 6 lider olarak nasıl bir yönetim kuracağımızı ortak irademizle bunu ortaya koyacağız. 70'li yıllarda hatırlarsınız. 'Bu kış komünizm gelecek' derlerdi. Bizim için de 'Bu ay 6'lı masa dağılacak, yok olmadı bu ay dağılacak'. Bakın 1 sene geçti. Farklı geçmişlere, farklı kültürlere sahip 6 parti Türkiye'de ilk kez bir araya geldi ve sorumluluk üstlendi" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NA KARAR NE ÇIKARSA ÇIKSIN YANINIZDAYIM, DEDİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararını eleştiren Davutoğlu, "11 Kasım'da Sayın İmamoğlu'nun duruşması vardı. Ben 3,5- 4 yıl sonra büyükşehir belediye başkanlığını ziyaret ettim. Benim durduğum yer bellidir. O parti- bu parti, diye bakmam. Seçilmiş bir belediye başkanı, hukuk yoluyla ele alınmaz. Bu sadece İmamoğlu'na mı yapıldı? Halk tarafından seçilmiş olmakla birlikte Kadir Topbaş da vardı. Kadir Topbaş'ın yanında da durdum. İmamoğlu'na yapılan yanlıştır. Sabah kararı hissedip, onu aradım. 'Karar ne çıkarsa çıksın yanınızdayım' dedim" dedi.

"ADAY OLACAĞINI NEREDEN DUYDU?"

Ahmet Davutoğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın, Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili "İki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45'inci günü takip eden ilk pazar gününde yeniden cumhurbaşkanı seçimi yapılır" açıklamasını da eleştirdi. Davutoğlu, "YSK başkanı, İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu da görüş beyan ediyor? Soran mı oldu? YSK başkanına 'Biz 6'lı masa olarak İmamoğlu olabilir, kanaatiniz nedir ey Yüksek Seçim Kurulu?' diye bir soru sorduk mu? Önüne böyle bir dosya mı geldi? Neden görüş beyan ediyor? Çünkü istiyorlar ki muhalefet içinde, 6'lı masa içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşansın ve oradan bunlara bir pay çıksın.

"KAFA KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Yoksa ortada öyle bir şey yok. İmamoğlu, 'Ben adayım' dedi mi? Demedi. 6'lı masa, 'İmamoğlu aday olsun' dedi mi? Demedi. Hakim, önüne gelmeyen bir dava için görüş beyan eder mi? Kafa karıştırmak istiyorlar" diye konuştu. Konuşmanın ardından Gelecek Partisi'nin Konya için seçim startı verildi." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan YSK Başkanı'na: Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu? - Son Dakika

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