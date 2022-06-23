DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda - Son Dakika
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DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

23.06.2022 12:18
DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren 5 ayrı dokunulmazlık...

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komisyon, DBP'li Aydeniz hakkındaki 5 yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı fezlekesini ele alacak.

Beyazıt, yasama dokunulmazlığının amacının milletvekillerini keyfi ve asılsız ceza, soruşturma ve kovuşturmalar ile tutuklamalardan korumak olduğunu söyledi. Yasama dokunulmazlığının, milletvekilliği görevinin önemi, ciddiyeti ve itibarının bir göstergesi olduğunu dile getiren Beyazıt, "Milletvekillerine tanınan dokunulmazlık, milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olarak görülemez." dedi.

Beyazıt, TBMM'nin, kurulduğu günden bugüne toplumda saygınlığını güçlendirerek devam ettirdiğini, milletvekillerinin de TBMM'nin saygınlığına zarar verme ihtimali bulunan tavır, tutum ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.

Yasama organının saygınlığını korumanın, öncelikle milletin temsilcileri olarak milletvekillerine düşen önemli ve hassas bir görev olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Milletvekilleri toplum nezdinde kabul görmeyecek, milletvekilliğinin saygınlığını zedeleme ihtimali olan her tavır ve davranıştan azami seviyede uzak durmalı ve bu tür durumların oluşmasına engel olmalı." ifadesini kullandı.

"Bu iddiaların komisyon tarafından incelenmesi önemli"

DBP'li Aydeniz'in, Karma Komisyonda hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekili olduğunu bildiren Beyazıt, "Gündemimize aldığımız dosyalar Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in tekrar mahiyeti gösteren ve kamuoyunda infiale sebep olan, kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren dosyalar." bilgisini paylaştı.

Yasama organın saygınlığına zarar verebilecek mahiyetteki bu iddiaların komisyon tarafından incelenmesinin, parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından da önemli olduğuna işaret eden Beyazıt, şunları kaydetti:

"Dosyalarda yer alan suçlamalar iddia niteliğinde olup komisyonumuzun görevi de ilgili milletvekilinin suçlu olup olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır. Bu konudaki nihai karar merci ise TBMM Genel Kuruludur."

Karma Komisyon toplantısı, basına kapalı devam ediyor.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda - Son Dakika

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SON DAKİKA: DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda - Son Dakika
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