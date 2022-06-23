Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: "Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık" - Son Dakika
Üye Girişi

Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: "Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık"

23.06.2022 16:20

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komisyon, HDP'li Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Beyazıt, Aydeniz hakkında Karma Komisyon'a 76 dokunulmazlık dosyası sevk edildiğini, bunlardan 5'ini işleme aldıklarını söyledi.

Beyazıt, söz konusu dosyaların görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarını görüşmek için 5 kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu.

Komisyona kurayla seçilen üyeler, siyasi partilerin TBMM'deki temsil oranlarına göre belirlendi. AK Parti'ye 3, CHP ve HDP'ye birer üye düştü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Hazırlık Komisyonu'na üye seçildi.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyon'a sunacak. Hazırlık Komisyonu, ihtiyaç duyması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili kişilerle yazışma yapabilecek. Bu kapsamda gelecek bilgi, belge ve ek dosyaları değerlendirmelerinde gözetebilecek.

Hazırlık Komisyonu'nun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyon toplanarak Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek, müzakere edecek ve karara bağlayacak. 5 ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen DBP'li Aydeniz, isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Hazırlık Komisyonu'nun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyon'da ve TBMM Genel Kurulu'nda kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline kendini savundurabilecek.

Karma Komisyon yaklaşık 1 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak.

YORUMLAR
500
Son dakika: Siirt'e doktor atamaları Son dakika: Siirt'e doktor atamaları DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda
Kaynak: AA

Salihe Aydeniz, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: 'Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: "Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement