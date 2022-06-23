Karma Komisyon Başkanı Beyazıt: "Salihe Aydeniz ile ilgili 76 dosya vardı, biz bunlardan 5 tanesini işleme aldık"

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komisyon, HDP'li Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Beyazıt, Aydeniz hakkında Karma Komisyon'a 76 dokunulmazlık dosyası sevk edildiğini, bunlardan 5'ini işleme aldıklarını söyledi.

Beyazıt, söz konusu dosyaların görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarını görüşmek için 5 kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu.

Komisyona kurayla seçilen üyeler, siyasi partilerin TBMM'deki temsil oranlarına göre belirlendi. AK Parti'ye 3, CHP ve HDP'ye birer üye düştü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Hazırlık Komisyonu'na üye seçildi.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyon'a sunacak. Hazırlık Komisyonu, ihtiyaç duyması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili kişilerle yazışma yapabilecek. Bu kapsamda gelecek bilgi, belge ve ek dosyaları değerlendirmelerinde gözetebilecek.

Hazırlık Komisyonu'nun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyon toplanarak Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek, müzakere edecek ve karara bağlayacak. 5 ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen DBP'li Aydeniz, isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Hazırlık Komisyonu'nun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyon'da ve TBMM Genel Kurulu'nda kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline kendini savundurabilecek.

Karma Komisyon yaklaşık 1 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak.