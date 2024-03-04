DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Tunceli\'de Halk Buluşması\'na katıldı

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Tunceli'de düzenlediği Halk Buluşması'na katıldı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Kışla Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakırhan, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bakırhan, partisinin belediyecilik anlayışına değinerek, şunları kaydetti:

"Rantçılık, usulsüzlük ve yolsuzluk yapan arkadaşlarımızın en başta yakasını biz tutarız. Bu halkın değerlerine, kimliğine, çoklu yapısına uygun bir dil ve hizmet üretmeyen arkadaşların sizden önce biz yakasını tutarız. Nasıl aday oluyorlarsa öyle çekmesini de biliriz. Emin olun en başta Dersim'deki arkadaşlarımız daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında aday yaptığımız bütün arkadaşlar için bu prosedür geçerlidir."

Konuşmanın ardından Bakırhan, partisinin Tunceli belediye başkan adayları Cevdet Konak ile Birsen Orhan'ı tanıttı.