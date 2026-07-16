DEM Parti Heyeti Bahçeli'yi Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.
MHP Lideri Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetinde TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Bahçeli, heyet üyelerini TBMM'deki makam odasının önünde karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama olmadı. - ANKARA
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